МО РФ сообщило о поражении средствами ПВО 13 реактивных снарядов над Белгородской областью

Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории России, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"29 декабря около 23 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных снарядов системы залпового огня", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что дежурные средствае ПВО уничтожили над Белгородской областью 13 реактивных снарядов.