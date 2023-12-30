Раненых в зоне СВО начали эвакуировать при помощи робота с колесным модулем

Благодаря ему эвакуация происходит бережнее, быстрее и проще, отметил главный конструктор НПП "Герань" Олег Жуков

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты разработали эвакуационный колесный модуль для робототехнического эвакуационного комплекса БРГ-1, позволяющий бережнее и быстрее транспортировать раненых в безопасное место в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор НПП "Герань" Олег Жуков.

"Мы разработали и изготовили эвакуационный модуль к робототехническому комплексу БРГ-1. Это складной модуль на двух колесах. На нем также установлен мотор, чтобы облегчить проходимость в условиях бездорожья. Новая разработка уже применяется в зоне спецоперации", - заявили в организации.

Ранее процесс эвакуации при помощи БРГ-1 осуществлялся волоком на медицинских рулонных носилках. "Модуль делает эвакуацию раненых значительно более бережной, быстрой и простой. Раньше человека приходилось транспортировать волоком по земле, даже если грязь, вода или земля покрыта осколками. Сейчас же раненый лежит на твердой платформе - это огромное преимущество", - отметили в организации.

Ранее сообщалось, что БРГ-1 способен развивать скорость до 15 км/ч по пересеченной местности. Дальность работы комплекса - до 2 км. Предельный вес, который способен тянуть робот, составляет до 250 кг.