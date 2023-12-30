Подразделение фанатов "Эспаньола" создало отряд, специализирующийся на дронах "Привет"

Бойцы уже прошли обучение, которое включало в себя теорию и полеты, сообщили в конструкторском бюро "Око"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Подразделение футбольных фанатов "Эспаньола" создало отряд, специализирующийся на применении ударных и разведывательных дронов-камикадзе серии "Привет" в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Око".

"Наши аппараты начинает централизованно использовать фанатская бригада "Эспаньола". Они создают отряд, который будет специализироваться на применении ударных и разведывательных аппаратов самолетного типа серии "Привет", которые были разработаны специалистами нашего конструкторского бюро", - заявили в организации.

В КБ отметили, что в настоящее время бойцы подразделения продолжают работать над освоением дронов. "Группа уже прошла обучение, включающее в себя теорию и полеты, получила сертификаты пилотов "Привет-82". Также сейчас представители "Эспаньолы" осваивают технику и демонстрируют ее остальным бойцам. Судя по тем видео, которые они присылают, впечатления крайне позитивные", - подчеркнули в организации.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО применяется дрон-камикадзе самолетного типа "Привет-82", предназначенный для контрбатарейной борьбы и штурма укрепрайонов. Также КБ разработало легкий дрон-разведчик ближнего радиуса действия "Привет-мини", созданный по схеме "летающее крыло".

"Эспаньола" - российское воинское формирование, созданное в 2022 году. Подразделение состоит из радикальных фанатов футбольных клубов, в числе которых петербургский "Зенит", московские "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и другие.