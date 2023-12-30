МО РФ: связисты развернули на купянском направлении линии протяженностью свыше 1 тыс. км

В рамках сети были организованы узлы связи по линейным, спутниковым, радиорелейным каналам и станциям, добавили в ведомстве

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Связисты 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск развернули на купянском направлении сеть управления связи общей протяженностью более 1 тыс. км, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Специалисты войск связи подразделений 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск развернули сеть управления войсками общей протяженностью свыше тысячи километров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках сети были организованы узлы связи по линейным, спутниковым, радиорелейным каналам и станциям.

"Войска связи не стоят на месте, разворачивают их постоянно на новых местах. Линии связи приходят паутиной проводов и сигналов на сотни и тысячи километров, за ними следят день и ночь, связь должна быть всегда. В ходе проведения СВО мы получили колоссальный опыт, и наши связисты каждый день выполняют свои задачи, в том числе и на переднем крае с риском для жизни", - сказал начальник штаба батальона связи с позывным Лира, его цитирует Минобороны РФ.