МО РФ: штурмовики новороссийских десантников завершают подготовку в тылу Запорожья

Военнослужащие выполняют боевые стрельбы из штатного стрелкового вооружения и боевой техники, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ завершают подготовку в тыловом районе Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

"На одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции завершается подготовка штурмовых подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Во время занятий на полигоне с десантниками проводится курс интенсивной боевой подготовки. Военнослужащие выполняют боевые стрельбы из штатного стрелкового вооружения и боевой техники, отрабатывают действия в боевых двойках и тройках, действия гранатометчиков, а с удаленных позиций работают снайперы из крупнокалиберных винтовок. Также стреляют на точность и скорость по мишеням на различную дальность из автоматического оружия и пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов по мишеням, имитирующих живую силу и легкобронированную технику противника. Кроме того, военнослужащие метают гранаты, штурмуют условные опорные пункты противника, проводят занятия по инженерной подготовке с разными взрывчатыми веществами.

"Подготовкой личного состава занимаются опытные инструкторы соединения. Под руководством инструкторов-наставников, имеющих богатый современный боевой опыт, десантники ежедневно отрабатывают вопросы противодействия диверсионным разведывательным группам, изучают основы тактической медицины, инженерное оборудование позиций, а также работы с беспилотными летательными аппаратами. Готовятся слаженно выполнять перегруппировку на поле боя", - отмечается в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что условия максимально приближенны к реальному бою. Все действия оттачиваются до автоматизма.