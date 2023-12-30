Бойцам первого армейского корпуса в ДНР перед Новым годом передали праздничные пайки

Помимо основных продуктов в наборы вошли мандарины, апельсины, яблоки и сладости

ДОНЕЦК, 30 декабря. /ТАСС/. Бойцы 110-й отдельной мотострелковой бригады первого армейского корпуса, сражающиеся на донецком направлении, получили праздничные наборы, подготовленные специально к Новому году. Как рассказали корреспонденту ТАСС военнослужащие, в последнее время набор продуктов, выдаваемый для подразделений, стал значительно шире.

Как передает корреспондент ТАСС, в честь Нового года, помимо основного набора, бойцы получили фрукты: мандарины, апельсины и яблоки, а также сладости. Они были упакованы в подарочные наборы.

"Вне зависимости от местонахождения каждого военнослужащего мы обязаны довести до каждого подарочный набор, чтобы военнослужащим хоть как-то подарить атмосферу праздника", - рассказал боец тылового подразделения, развозящего подарочные наборы на передовые позиции.

Другие бойцы тыловых подразделений также отметили, что в последнее время ассортимент предлагаемого продовольствия, направляемого на передовые позиции, значительно увеличился.

"Рацион питания наших ребят улучшился, появилась ветчина классическая, мясо индейки тушеное, оливки без косточки, соус барбекю, горчица русская, майонез и многое другое", - добавил командир тылового подразделения.