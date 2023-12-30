МО РФ сообщило об уничтожении силами ПВО 32 дронов ВСУ за ночь над четырьмя областями

Беспилотники самолетного типа были сбиты над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей, уточнили в военном ведомстве

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата над Московской, Брянской, Курской и Орловской областями.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Орловской, Курской, Брянской и Московской областей.