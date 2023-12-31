Военная операция на Украине. Онлайн

В МЧС России сообщили, что не менее 18 человек, в том числе два ребенка, погибли в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Пострадали 111 человек.

Губернаторы российских регионов, в том числе субъектов Центрального федерального округа, выразили соболезнования погибшим при атаке ВСУ в Белгороде.

В офисе генерального секретаря ООН заявили, что удары по гражданскому населению и инфраструктуре являются нарушением международного гуманитарного права.

Основные события 31 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.