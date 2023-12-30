Более 30 тыс. российских БМП-2 выпустили в мире с начала производства

Главный конструктор Курганмашзавода Сергей Абдулов отметил, что в России эти машины только ремонтируют

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Более 30 тыс. машин БМП-2 выпущено в мире с момента старта производства в 1980 году. Об этом в эфире программы "Военная приемка" сообщил главный конструктор Курганмашзавода холдинга "Высокоточные комплексы" ГК "Ростех" Сергей Абдулов.

"Более 30 тыс. изделий [выпущено] во всем мире. В свое время выпускалось до 200 единиц в месяц", - сказал Абдулов.

Уточняется, что в настоящий момент новые БМП-2 в России не выпускаются, в стране проводится только ремонт этих бронемашин. В то же время в Индии продолжается производство таких машин по лицензии.

Также в эфире программы заявили, что БМП-1 с модулем "Басурманин" показала себя положительно в ходе СВО.

"И с места, и с ходу, по отзывам, машина очень хорошо себя показывает. И даже работает против танков. <…> Наши представители работают на местах эксплуатации", - утверждает специалист Рубцовского машиностроительного завода холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" Александр Касаев.

БМП-2 - советская и российская боевая машина пехоты. Предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения открыто расположенной и укрытой живой силы, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей противника.

Экипаж БМП-2 составляет два человека при возможности размещения восьми человек. Машина обладает массой 14 тонн при мощности двигателя в 300 лошадиных сил. Максимальная скорость движения составляет 65 км/ч при скорости на плаву в 7 км/ч. Максимальная дальность на одной заправке топливом составляет 600 км.