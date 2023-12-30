МО РФ сообщило об отражении на краснолиманском направлении атаки ВСУ близ Григоровки

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили на краснолиманском направлении атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северу от Григоровки. Противник потерял до 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмового отряда 5-й бригады Нацгвардии Украины севернее населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общие потери противника составили "до 100 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины".