ВС РФ поразили склады ГСМ и ракет на аэродроме Староконстантинов и в Херсонской области

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Войска РФ поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в Хмельницкой и Херсонской областях. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Поражены места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также живая сила и военная техника противника в 118 районах", - сообщили в военном ведомстве.