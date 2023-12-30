МО РФ сообщило о нанесении поражения ВСУ в районе Угледара, Новомихайловки и Водяного

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара, Новомихайловки и Водяного Донецкой Народной Республики. Всего на южнодонецком направлении противник потерял до 115 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что потери противника составили "до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также станция РЭБ".