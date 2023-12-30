В Минобороны РФ сообщили о поражении сил ВСУ у Работина

По данным военного ведомства, ВСУ потеряли до 20 военных и 3 пикапа

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ на запорожском направлении за сутки нанесли удар по живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районе Работино, противник потерял до 20 военных и 3 единицы техники.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 20 военнослужащих, три пикапа", - сообщили в ведомстве.