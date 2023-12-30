МО РФ: средства ПВО перехватили большую часть боеприпасов, летевших на Белгород

В ведомстве отметили, что в случае прямого попадания ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Средства ПВО перехватили ракеты и большую часть реактивных снарядов, которыми был нанесен удар по Белгороду, сообщили в Минобороны России.

"Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО "Vampire" были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу Белгород", - сообщили там.

"В случае прямого попадания ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми", - уточнили в ведомстве.