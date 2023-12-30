30 декабря, 15:14,
обновлено 30 декабря, 16:03
Военная операция на Украине

МО РФ: ударом по Белгороду Киев пытается отвлечь внимание от поражений на фронте

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В ведомстве отметили, что киевский режим пытается спровоцировать Россию на подобные действия

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Киевский режим ударом по Белгороду пытается отвлечь внимание от своих поражений на фронте и спровоцировать Россию на аналогичные ответы.

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Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Киевский режим, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия", - отметили в военном ведомстве, добавив, что подобный удар не останется безнаказанным.

"Подчеркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре", - заключили там.

В субботу днем центр Белгорода подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины. По последним данным, погибли 14 человек, пострадали 108. 

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