МО РФ: ударом по Белгороду Киев пытается отвлечь внимание от поражений на фронте

В ведомстве отметили, что киевский режим пытается спровоцировать Россию на подобные действия

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Киевский режим ударом по Белгороду пытается отвлечь внимание от своих поражений на фронте и спровоцировать Россию на аналогичные ответы.

Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Киевский режим, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия", - отметили в военном ведомстве, добавив, что подобный удар не останется безнаказанным.

"Подчеркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре", - заключили там.

В субботу днем центр Белгорода подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины. По последним данным, погибли 14 человек, пострадали 108.