Минобороны РФ показало работу поисково-спасательной группы ВКС в зоне СВО

В ведомстве рассказали, что специалисты группы ежедневно оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Поисково-спасательная группа Воздушно-космических сил РФ ежедневно оказывают поддержку штурмовой и армейской авиации в зоне проведения военной спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.

"Специалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических Сил выполняют боевые задачи на краснолиманском направлении. В рамках проведения специальной военной операции они ежедневно оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в подразделение входит группа огневой поддержки и врач с позывным Ювелир. По его словам, в ходе ежедневной работы непредвиденных трудностей не возникает. " Сегодня, как и вчера, и позавчера выполняли боевые задачи по поисково-спасательному обеспечению. Задачи выполнили без нештатных ситуаций, качественно, в полном объеме", - рассказывает Ювелир о своей работе.