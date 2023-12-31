Общие потери Вооруженных сил Украины составили до 50 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск "Запад" Сергей Зыбинский

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Подразделения западной группировки ВС РФ на купянском направлении за прошедшие сутки отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки российских войск "Запад" Сергей Зыбинский, общие потери ВСУ составили до 50 военнослужащих.

"В полосе обороны 6-й общевойсковой армии, мотострелковые соединения, при поддержке огня артиллерии отразили три контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 30-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад в районе озера Лиман. Противник вынужден был отойти в южном и в юго-западном направлении", - рассказал Зыбинский.

Кроме этого, по его словам, мотострелки первой танковой армии с помощью FPV-дрона уничтожили немецкую боевую машину пехоты Murder в районе Новоселовского. "Общие потери противника на данном направлении составили до 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля", - добавил он.

Собеседник агентства уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы расчет буксируемого артиллерийского орудия Д-30 калибра 122 мм под командованием командира орудия сержанта Николая Сомова уничтожил расчет миномета того же калибра противника в районе Степовой Новоселовки.