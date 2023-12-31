31 декабря, 08:06
Военная операция на Украине

В Госдуме заявили, что российские силы превзошли ВСУ по качеству беспилотников

Лев Федосеев/ ТАСС
© Лев Федосеев/ ТАСС

Заместитель председателя комитета ГД по обороне отметил, что ВС РФ могут поражать противника от переднего края и до всей глубины территории Украины

ДОНЕЦК, 31 декабря. /ТАСС/. Российские войска превзошли украинскую сторону по качеству беспилотников, применяемых в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, командир бригады БПА ГРОМ "Каскад" Дмитрий Саблин.

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"Мы точно не уступаем им (ВСУ - прим. ТАСС) по количеству, по качеству, я думаю, мы превосходим их. У меня в бригаде представлены все виды дронов, которые у нас есть на сегодняшний день. Мы можем поражать противника от переднего края и до всей глубины территории Украины", - сказал комбриг.

Он акцентировал внимание и на качестве FPV-дронов. В сравнении с украинскими, дальность которых не превышает 22 км, российская сторона смогла увеличить дальность удара FPV-дронами на расстоянии до 32 км. "Наши FPV практически ничем не "давятся", - отметил Саблин. 

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