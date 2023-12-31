МО РФ сообщило о нанесении ударов по центрам принятия решений в Харькове

Атака совершена в ответ на террористический акт ВСУ с использованием реактивных систем залпового огня по Белгороду, отметили в ведомстве

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове в ответ на террористический акт ВСУ с использованием реактивных систем залпового огня по Белгороду, сообщили в Минобороны РФ.

"Вчера ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня по городу Белгороду, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети. В ответ на данный террористический акт Вооруженными силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом", - сообщили там.

ВС РФ также уничтожили представителей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимавших участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, сообщили в Минобороны.

"Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде", - говорится в сообщении.