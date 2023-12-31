МО РФ сообщило о ликвидации людей из руководящего состава СБУ, готовивших диверсии в РФ

Также уничтожены иностранные наемники и боевики националистического формирования "Кракен", отметили в министерстве

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Руководство Службы безопасности Украины (СБУ), иностранные наемники и боевики националистического формирования "Кракен" ликвидированы в результате ударов высокоточными ракетами по Харькову, сообщили в Минобороны РФ.

"Ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор" (запрещено в России - прим. ТАСС) ликвидированы представители руксостава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен", непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории", - сообщили там.