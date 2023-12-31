ПВО РФ за сутки перехватила 14 снарядов HIMARS и "Ольха" и 31 БПЛА ВСУ

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также уничтожили 31 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Спорное, Волноваха, Володино Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Верхнекаменка, Голиково, Нырково Луганской Народной Республики, Васильевка Херсонской области и Ульяновка Запорожской области", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 564 самолета, 263 вертолета, 10 272 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 412 танков и других боевых бронированных машин, 1 194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 578 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 905 единиц специальной военной автомобильной техники.