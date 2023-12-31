Шойгу заявил, что армия России показала свою непобедимость в 2023 году

По словам министра обороны, благодаря мужеству российских военнослужащих "все планы противника пошли прахом"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российская армия в очередной раз показала свою непобедимость и способность громить врага в любых условиях в 2023 году, вопреки всем надеждам Запада. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, поздравляя российских военнослужащих с Новым годом.

"Уходящий год войдет в историю нашего Отечества новыми страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости российских военнослужащих. Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость. Способность громить врага в любых условиях. Вопреки всем надеждам и помощи Запада", - сказал Шойгу, слова которого приводит официальный Telegram-канал Минобороны России.

По словам Шойгу, благодаря мужеству российских военнослужащих "все планы противника пошли прахом". "Стержнем несгибаемой решимости и воли к победе всегда был и остается солдат армии России. Благодарю каждого из вас за стойкость и героизм, проявленные на поле боя, несение службы на боевых постах, выполнение задач вдали от Отечества", - подчеркнул министр обороны РФ.

Шойгу отметил, что боевые товарищи, отдавшие жизни за свободу и независимость Родины, всегда будут жить в сердцах россиян. "Отдельные слова благодарности волонтерам, руководителям и рабочим предприятий, инженерам, предпринимателям, учащимся школ и вузов, просто неравнодушным гражданам нашей огромной страны. Все, что вы по зову сердца делаете для фронта, - бесценно. Это неуклонно приближает нашу общую победу", - добавил министр обороны РФ.