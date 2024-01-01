Бойцы западной группировки ВС России украсили блиндажи рисунками и письмами детей

В Минобороны РФ отметили, что любой праздник на передовой всегда связан с особым риском

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии западной группировки ВС РФ, выполняющие задачи на купянском направлении, встретили новый 2024 год на передовой. Как ТАСС сообщили в Минобороны РФ, бойцы украсили свои блиндажи рисунками и письмами детей.

"Военнослужащие танковых, мотострелковых, артиллерийских, медицинских, материально-технического обеспечения и других подразделений 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" встретили Новый 2024 год на боевом посту <...>. За пару дней до праздника было немного времени, и бойцы украсили блиндажи самодельными гирляндами и нарядили новогодние елки. В качестве украшений использовали детские письма и открытки, которые развесили на стенах блиндажей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что любой праздник на передовой всегда связан с особым риском. Отмечается, что командование гвардейского танкового объединения группировки войск "Запад" во все подразделения передало слова благодарности за выполнение поставленных задач.

"Новый год - это яркий и волнующий праздник в жизни каждого человека, который традиционно связан с планами на будущее, верой в успех и исполнение задуманного, надеждами на новые победы и свершения. Уходящий год был насыщен значимыми событиями. Благодаря вашему усердию, старанию и профессионализму наша армия выполняет все поставленные задачи. Победа будет за нами!" - привели в военном ведомстве текст поздравления.