На купянском направлении связисты организовали трансляцию новогоднего обращения президента

Как сообщили в Минобороны России, в блиндажах и полевых столовых были организованы праздничные столы

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии западной группировки ВС РФ встретили Новый 2024 год. Как ТАСС сообщили в Минобороны РФ, в блиндажах и полевых столовых были организованы праздничные столы, а связисты организовали трансляцию новогоднего обращения верховного главнокомандующего.

"В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии западной группировки войск встретили Новый год. В блиндажах и полевых столовых были организованы праздничные столы, военные повара приготовили традиционные новогодние блюда: оливье, сельдь под шубой, овощи и фрукты. В расположениях, командных пунктах и госпиталях были установлены новогодние елки. Специалисты войск связи организовали трансляцию новогоднего обращения верховного главнокомандующего ВС РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также накануне Нового года для военнослужащих общевойскового объединения западной группировки войск состоялись праздничные концерты, подготовленные творческими коллективами и фронтовыми бригадами ансамбля песни и пляски ЗВО.

"Приятной неожиданностью для военнослужащих стали переданные им командирами подразделений подарки и письма, подготовленные их семьями, родными и близкими людьми, и доставленные в подразделения специалистами фельдъегерско-почтовой связи ЗВО", - отмечается в сообщении.