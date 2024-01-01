Участникам СВО вручили государственные и ведомственные награды

Заместитель главнокомандующего ВКС по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев в ходе церемонии поблагодарил военнослужащих за их мужество, отвагу и проявленный героизм

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил военнослужащим - участникам специальной военной операции государственные и ведомственные награды. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Высших наград были удостоены военнослужащие - участники СВО за проявленные мужество, отвагу и доблесть при выполнении задач спецоперации. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль Суворова, медаль Жукова, а также медали "За воинскую доблесть" I и II степеней и "За укрепление боевого содружества" получили более 20 человек", - говорится в сообщении.

В ходе награждения Максимцев поблагодарил военнослужащих за их мужество, отвагу и проявленный героизм.