МО РФ заявило о поражении живой силы и бронетехники ВСУ на краснолиманском направлении

В ведомстве отметили, что после выполнения боевой задачи экипажи штурмовиков Су-25 выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и вернулись на аэродром базирования

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили живую силу и легкобронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме, без происшествий", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что после выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования.

Пилот Су-25 с позывным Малой рассказал, что полет выполнялся с сильным противодействием радиоэлектронных средств противника. "Поставленную боевую задачу выполнили с хорошим качеством. <...> Вернулись на аэродром посадки. Поставленные боевые цели были выполнены. Победа будет за нами", - отметил он.