Тыловики западной группировки ВС РФ развернули полевой храм на купянском направлении

В Минобороны России отметили, что военнослужащие материально-технического обеспечения группировки войск "Запад" в одном из новых районов размещения подразделений на купянском направлении развернули, в частности, хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, пункты хранения и заправки ГСМ

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Специалисты тыла западной группировки ВС РФ развернули все необходимые объекты материально-технического обеспечения и полевой храм в одном из новых районов размещения подразделения. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие материально-технического обеспечения группировки войск "Запад" в одном из новых районов размещения подразделений на купянском направлении развернули современные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ, другие объекты материально-технического обеспечения. Также развернуты жилые блиндажи с электричеством и водоснабжением", - говорится в сообщении.

Новая полевая кухня расположена ниже уровня земли. Она состоит их множества комнат, которые соединяют между собой длинные подземные коридоры. Кухня за смену выпекает больше тонны ароматного хлеба для нужд тыла и отправки на передовую. Повара кормят бойцов трижды в день. Блюда чередуют. В меню обязательно входят супы, на второе рис, гречка с тушенкой, говядиной, плов, свежие овощи, десерт.

Также в военном ведомстве отметили, что духовную поддержку бойцы получают в храме, тоже подземном.

"Там, где тяжелее всего, там Господь ближе всего. За себя лично могу сказать, что по сравнению с гражданской жизнью здесь удалось много чего понять, преодолеть и достичь. Здесь мне все помогло созданными условиями. Духовно тоже многие вопросы стали для меня более понятны. Многие ребята тоже поддерживают такое мнение. Конечно, гораздо легче идти с Богом по всем этим трудностям, лишениям, испытаниям. С Богом гораздо легче. С ним и так легко, а здесь очень, очень помогает, по крайней мере, мне и тем ребятам, которые, как и я, ходят в этот храм", - рассказал водитель с позывным Борода, его цитирует Минобороны РФ. Священники приезжают дважды в месяц. Они служат молебны, исповедуют, совершают Таинства Крещения военнослужащих. Также здесь всегда горят свечки за здравие российских бойцов.