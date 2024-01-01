В РФ свыше 800 летчиков и штурманов окончили военные авиационные вузы в 2023 году

В МО России отметили, что из них более 80 человек окончили обучение с красным дипломом

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Более 800 молодых офицеров прошли обучение по летным специальностям в авиационных вузах Минобороны России в 2023 году.

"В авиационных вузах воздушно-космических сил в 2023 году прошли торжественные церемонии выпуска молодых офицеров, летчиков и штурманов. Всего вузы ВКС выпустили более 800 летчиков и штурманов, из них более 80 человек окончили обучение с красным дипломом, а около 20 человек - с золотой медалью", - сообщили в Минобороны РФ.

Выпускные мероприятия состоялись в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А.К. Серова, а также в Сызранском и Челябинском филиалах Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. "В Краснодаре осуществляется подготовка летных кадров оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной, морской авиации. В Сызрани готовятся летчики армейской авиации, а в Челябинске - штурманы кадры для всех родов авиации. В Сызрани выпуск летчиков армейской авиации состоялся в день 75-летия армейской авиации ВКС России", - заявили в Минобороны РФ.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в ходе мероприятия в Краснодаре отметил высокую эффективность ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине. "В ходе специальной военной операции Воздушно-космические силы России показывают свою высочайшую эффективность, с честью и достоинством выполняют все поставленные задачи. Вам, сегодняшним выпускникам, предстоит в кратчайшие сроки влиться в ряды воздушных защитников нашего Отечества и стать достойными наследниками поколения победителей и героев Великой Победы", - сказал Кобылаш.