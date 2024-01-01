МО РФ сообщило о срыве 11 попыток ротации подразделений ВСУ на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев сообщил, что потери противника в живой силе составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российская группировка сил "Восток" в течение прошедших суток пресекла 11 попыток ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах четырех населенных пунктов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и армейской авиации отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного, нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. За сутки пресечены 11 попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского и Приютного", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки при помощи барражирующих боеприпасов "Ланцет" и FPV-дронов уничтожила гаубицу иностранного производства FН-70 во Времевке, гаубицу "Мста-Б" в Антоновке и Д-30 севернее Равнополя.

"Потери противника в живой силе составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля", - добавил Гордеев.