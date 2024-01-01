МО РФ заявило, что ВСУ потеряли на краснолиманском направлении до 200 военных

По данным военного ведомства, ВСУ также потеряли танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-20

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на краснолиманском направлении до 200 военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны России.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-20", - сообщили в ведомстве.