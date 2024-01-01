МО РФ заявило о поражении предприятия по производству БПЛА в Харьковской области

По данным военного ведомства, также поражены четыре склада топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и населенного пункта Константиновка Николаевской области

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки поразили предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Чугуева Харьковской области, четыре склада топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и населенного пункта Константиновка Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражено предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов в районе города Чугуев Харьковской области, четыре склада топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и населенного пункта Константиновка Николаевской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также поражены 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 128-ми районах.