МО РФ сообщило об уничтожении украинской ДРГ на южнодонецком направлении

По данным военного ведомства, ВСУ потеряли на этом направлении за сутки до 110 военных, а также три боевые бронированные машины и три автомобиля

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российские войска в течение суток поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах трех населенных пунктов на южнодонецком направлении, а также уничтожили одну диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении умелыми действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Также в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что противник потерял на этом направлении за сутки до 110 военных, а также три боевые бронированные машины и три автомобиля.