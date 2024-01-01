МО РФ сообщило о поражении украинских аэродромов базирования носителей Storm Shadow

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. ВКС РФ высокоточным оружием большой дальности поразили инфраструктуру украинских аэродромов базирования самолетов - носителей крылатых ракет Storm Shadow, все цели поражены, сообщили в Минобороны РФ.

"31 декабря 2023 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты - носители крылатых ракет "Storm Shadow". Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - сообщили в ведомстве.