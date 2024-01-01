МО РФ сообщило об уничтожении более 260 солдат ВСУ на донецком направлении

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожили более 260 солдат ВСУ и 10 единиц техники, включая 3 польские гаубицы Krab и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 260 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 4 пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37", - сообщили в ведомстве.