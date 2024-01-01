МО РФ сообщило об уничтожении более 35 военнослужащих ВСУ на херсонском направлении

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российские войска за сутки на херсонском направлении уничтожили более 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" и систематического огневого воздействия уничтожены более 35 военнослужащих и 5 автомобилей", - говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что за сутки на данном направлении в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" противника.