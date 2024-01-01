МО РФ: ВСУ потеряли за сутки на запорожском направлении более 40 военных

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на запорожском направлении более 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск успешно поразили в опорных пунктах противника из состава 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ на данном направлении составили более 40 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.