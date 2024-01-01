МО РФ: ВСУ на купянском направлении потеряли более 40 солдат

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожили более 40 солдат ВСУ и 5 единиц техники, сообщили в Минобороны.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Терны Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Потери противника составили: более 40 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", - сообщили в ведомстве.