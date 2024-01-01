Более 600 учений и боевых стрельб прошли в ЦВО в 2023 году

Как уточнили в пресс-службе округа, особое внимание было уделено борьбе с боевыми бронированными машинами, малогабаритными разведывательными и ударными БПЛА

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Более 600 учений и боевых стрельб с учетом опыта специальной военной операции прошли в войсках Центрального военного округа в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"В ходе боевой подготовки на 14 полигонах в войсках ЦВО состоялось более 26 тыс. практический занятий и свыше 600 тактических учений и боевых стрельб различного уровня и масштаба. Соединения и воинские части округа совершенствовали слаженность, осуществляли планирование и подготовку различных видов боя в короткие сроки, управляли действиями войск в условиях динамичной и быстро меняющейся обстановки. По итогам года количество специалистов увеличилось на 11% в сравнении с предыдущим периодом", - говорится в сообщении с уточнением, что учения и боевые стрельбы проводились с учетом опыта СВО.

Как добавили в пресс-службе, особое внимание было уделено слаженным действиям в различных условиях местности в составе тактических групп, борьбе с боевыми бронированными машинами, малогабаритными разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии и подразделения в Республике Казахстан. Штаб расположен в Екатеринбурге.