МО РФ: один сирийский военный ранен из-за сброса боевиками взрывного устройства с дрона

Всего в идлибской зоне деэскалации за сутки было зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Один сирийский военнослужащий получил ранение в результате сброса взрывного устройства с беспилотника боевиками в провинции Латакия. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

По его данным, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): один в провинции Алеппо, второй - в провинции Латакия.

"В провинции Латакия в результате сброса самодельного взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата, запущенного террористами из района Калаз-Тахтани, на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Сандран ранен один сирийский военнослужащий", - сообщил Кулить.

По словам замруководителя центра, также в районе Эт-Танф зафиксировано два нарушения воздушного пространства Сирии международной коалицией во главе с США. Они связанны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.