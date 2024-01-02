МО РФ: "Грады" ВДВ уничтожили замаскированные позиции ВСУ на запорожском направлении

В военном ведомстве добавили, что в районе Вербового было уничтожено более взвода противника

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ уничтожили замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении в районе Вербового. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" ВДВ уничтожили замаскированные позиции ВСУ с личным составом противника на запорожском направлении в районе Вербового. Артиллерийские подразделения ВДВ на запорожском направлении продолжают выполнять огневые задачи по подавлению пунктов управления, артиллерийских батарей ВСУ, уничтожению складов с боеприпасами, огневых средств, вооружения и военной техники противника, разрушению его замаскированных оборонительных сооружений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом артиллеристам-десантникам из Анапы помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Собранные данные оперативно передаются на пункты управления, а в дальнейшем - на расчеты реактивной артиллерии.

"Расчеты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве. По прибытии их на огневые позиции десантники действуют быстро и четко. По команде открывают огонь. Выпускают 122-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды. Накрывают мощным огнем огромную площадь. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают замаскированные позиции ВСУ с живой силой противника", - добавили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что корректировка огня по целям и контроль поражения батареей производился расчетами БПЛА. В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено более взвода противника.