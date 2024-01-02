Командующий ВДВ исполнил мечту ребенка в рамках "Елки желаний"

Михаил Теплинский подарил девятилетнему мальчику ноутбук для учебы

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский исполнил мечту девятилетнего Кирилла Сычева из Московской области в рамках акции "Елка желаний". Как сообщили в Минобороны РФ, мальчик мечтал о ноутбуке для учебы.

"В Воздушно-десантных войсках проходит ежегодная благотворительная акция "Елка желаний". В зоне проведения СВО [специальной военной операции] командующий Воздушно-десантными войсками Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский снял с елки открытку и исполнил новогоднее пожелание девятилетнего Кирилла Сычева из Московской области, который мечтает о ноутбуке для учебы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в своем письме, обращаясь к Деду Морозу, Кирилл написал, что он хорошо учится, занимается в футбольном клубе "Витязь", где играет в амплуа нападающего, является капитаном команды. Он добавил, что хочет быть военным. Кирилл добавил, что его отец - Герой России - обещал подарить ему ноутбук для учебы, однако погиб в ходе специальной военной операции.

"Дорогой Кирилл, твое желание будет исполнено. По поручению Деда Мороза тебе будет отправлен подарок. С Новым годом! Удачи тебе, везения, терпения в этом Новом году! Слушать свою маму и быть достойным своего отца! С праздником тебя!" - сказал командующий ВДВ, обращаясь с поздравлением к Кириллу.