ВС РФ применили на купянском направлении самый современный комплекс для подавления БПЛА

Как отметили в Минобороны, комплекс мобилен, для его развертывания необходимо несколько минут

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российская группировка войск "Запад" применила на купянском направлении самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обеспечивающий всеракурсную защиту от любых беспилотников. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство распространило кадры мобильной группы РЭБ, которая обнаруживает и подавляет беспилотники и источники радиоизлучения противника. Группа постоянно меняет место дислокации, чтобы не попасть под удары противника. Это возможно благодаря тому, что комплекс мобилен - для его развертывания требуется несколько минут, отмечают в МО РФ.

"На видео самый современный комплекс РЭБ в действии. Обеспечивает всеракурсную защиту от БПЛА, причем любых его видов. Засечь вражескую "птичку" может и с двух, и с трех километров. Сразу подает звуковой сигнал. И уже после этого [остается] ждать отмашку оператора, команду на подавление цели. Оборудование может работать круглосуточно", - говорится в описании к кадрам.

Как отметили в Минобороны, с помощью комплекса специалисты войск РЭБ могут подавить радиосвязь противника, обрушить его спутниковый интернет и мобильную связь. "Но самое главное, что важно в современных реалиях, - вести борьбу с беспилотными летательными аппаратами, подавлять их прямо в небе", - подчеркнули в МО РФ.