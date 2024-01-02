МО РФ сообщило об уничтожении экипажами Ка-52 позиций ВСУ на краснолиманском направлении

Воздушно-космические силы нанесли удар при помощи неуправляемых авиационных ракет С-8 с максимально близкого расстояния, отметили в военном ведомстве

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) при помощи неуправляемых авиационных ракет (НАР) поразили опорные пункты и живую сила противника на краснолиманском направлении с максимально близкого расстояния. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ударная группа авиации ВКС поразила опорные пункты и живую силу противника на краснолиманском направлении. Удар производился НАР С-8 с максимально близкого расстояния. В состав ударной группы входили несколько разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", - сообщили в ведомстве.

Как отметил командир вертолета Ка-52 с позывным Псих, после выполнения боевой задачи экипажи произвели противоракетный маневр. "Бортовой комплекс обороны также не подвел и сработал вовремя, - привели его слова в министерстве. - Затем вернулись в место дислокации. Все системы отработали штатно. Машина показывает себя с хорошей стороны".

Ка-52 "Аллигатор" (по кодификации НАТО - Hokum B) - двухместный разведывательно-ударный вертолет. Разработан в начале 1990-х годов в конструкторском бюро Ухтомского вертолетного завода имени Н. И. Камова (теперь АО "Национальный центр вертолетостроения им. Миля и Камова" холдинга "Вертолеты России", город Люберцы, Московская область) как развитие проекта одноместного Ка-50. С моделью-предшественницей имеет около 85% общих агрегатов. Производится на авиационном заводе "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина, расположенном в городе Арсеньеве (Приморский край).