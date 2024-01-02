МО РФ сообщило об уничтожении двух БПЛА "Фурия" ВСУ на купянском направлении

Также в ходе боев на этом направлении противник потерял более 40 человек, рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Группировка войск "Запад" ВС РФ уничтожила при помощи зенитного ракетного комплекса "Тор" на купянском направлении два беспилотника "Фурия" Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

"Мотострелковыми соединениями при поддержке штурмовой и армейской авиации группировки войск "Запад" нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Терны, Тимковка и Стельмаховка. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор" под командованием начальника расчета старшего лейтенанта Евгения Бычкова уничтожил два беспилотных летательных аппаратов противника "Фурия", - сказал он.

По словам Зыбинского, в результате противник потерял более 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля.