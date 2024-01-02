Минобороны РФ показало боевую работу расчета САУ "Мста-С" на купянском направлении

Российские военные нанесли удар по нескольким опорным пунктам противника, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Военные российской группировки войск "Запад" огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" на купянском направлении беглым огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении вскрытых выявленных объектов ВСУ", - сообщили в министерстве.

Как отметили в оборонном ведомстве, на Купянском направлении крепчает мороз, появились низкая облачность и туман. "Но это бойцам западной группировки войск только на руку - вражеские дроны в такую погоду не летают. А вот наша артиллерия работает", - подчеркнули в МО РФ.