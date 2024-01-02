Сухопутные войска за 2023 год получили 1,5 тыс. новых и модернизированных танков

В МО РФ отметили, что Воздушно-космические силы поставлено 237 самолетов и вертолетов

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Сухопутные войска РФ за 2023 год получили более 1,5 тыс. новых и модернизированных танков, а также более 2,5 тыс. бронетранспортеров и боевых бронированных машин (БМП). Об этом сообщили в Минобороны России в сборнике, посвященном итогам деятельности ВС РФ в 2023.

"Поставлено: более 1 500 новых и модернизированных танков. Более 2 500 БМП и бронетранспортеров", - информирует военное ведомство.

По данным министерства, в Воздушно-космические силы поставлено 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций.

Кроме того, в Военно-морской флот в прошлом году поставлено: четыре современные многоцелевые подводные лодки и восемь надводных кораблей.