Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВПК в Киеве и окрестностях

Речь идет, в частности, о производстве ракет, беспилотников, а также местах ремонта военной техники

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. ВС РФ нанесли групповой удар высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВПК в Киеве и окрестностях: производству ракет, беспилотников, местам ремонта военной техники, хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых западными странами - цель удара достигнута, все объекты поражены, сообщили в Минобороны России.

"Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - сообщили в ведомстве.