МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на краснолиманском направлении до 90 военных и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии Украины, 100-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

По данным министерства, потери противника составили до 90 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, 12 автомобилей, а также гаубица Д-30.