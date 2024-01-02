МО РФ сообщило о перехвате 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Как добавили в ведомстве, на херсонском направлении в течение суток уничтожено до 20-и военнослужащих ВСУ

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки перехватили 11 реактивных снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" ВСУ Украины. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха". Кроме того, уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Пологи, Гуляйполе, Басань Запорожской области, Лисичанск, Кременная, Сватово Луганской Народной Республики, Водяное и Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства РФ, на херсонском направлении в результате действий подразделений группировки войск "Днепр" и систематического огневого воздействия в течение суток уничтожено до 20-и военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ поражены 112 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137-ми районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 565 самолетов, 263 вертолета, 10 352 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 434 танка и других боевых бронированных машин, 1 194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 976 единиц специальной военной автомобильной техники.