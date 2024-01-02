МО РФ сообщило о шести отбитых атаках на купянском направлении за сутки

Вооруженные силы Украины потеряли более 115 человек и 13 единиц техники

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении за сутки отбила шесть атак. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 115 человек и 13 единиц техники, сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 21-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям 4-й танковой, 14-й, 44-й механизированных бригад и 103-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Вишневое и Песчаное Харьковской области. В результате уничтожено свыше 115 военнослужащих, 3 танка, 9 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30", - отметили в ведомстве.